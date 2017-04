Man krijgt voorwaardelijke straf voor diefstal

Een man van 73 jaar die in het AZC van Burgum woont, heeft een week voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, omdat hij voedsel had gestolen bij een supermarkt in het dorp. Een medewerker van de winkel had gezien dat de man vlees, vis en pizza's onder zijn jas stopte. Bij de kassa rekende hij alleen vier blikjes cola af. Tegen de rechter zei de man dat hij er in de winkel achter kwam dat hij te weinig geld bij zich had voor alle boodschappen.