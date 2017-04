Op een boerenbedrijf aan de Otterweg in Bantega is maandagmiddag een ongeluk geweest met een trekker en een giertank. De giertank die achter de trekker zat, is gekanteld. Er zouden twee mensen gewond zijn, maar dat kon de politie nog niet bevestigen. De hulpdiensten waren uitgerukt om assistentie te verlenen. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend.