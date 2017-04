Man die beurs 'vindt' moet twee weken de cel in

Een Leeuwarder (26) die in november een beurs vond en de inhoud van 160 euro opmaakte, moet twee weken de cel in. Tegen de politie zei hij 'wat op de grond ligt, is van mij'. De man had de beurs gevonden toen iemand die verloor bij een vechtpartij op het Ruiterskwartier. Toen de man dat ontdekte en vroeg of iemand zijn beurs had gevonden, zei de Leeuwarder niets. De vinder had ook geprobeerd te pinnen, maar dat mislukte. De Leeuwarder heeft een flink strafblad met veel van zulke feiten.