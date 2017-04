Gemeenteraad Achtkarspelen op de bres voor Taxi Waaksma

De aanbesteding van het WMO- en leerlingenvervoer in Noordoost-Fryslân moet worden teruggedraaid. Dat wil de volledige gemeenteraad van Achtkarspelen. Die dient daar donderdag een motie over in. Het WMO- en leerlingenvervoer voor de regio is gegund aan vier partijen. Taxicentrale Waaksma is buiten de boot gevallen en de raad van Achtkarspelen is het daar niet mee eens. Die denkt dat het negatieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid.