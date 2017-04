Weer problemen met aquaduct bij Burgum

Met het Hendrik Bulthuis aquaduct bij Burgum zijn opnieuw problemen. Het aquaduct ligt in de Centrale As. De provincie is maandag druk bezig met werkzaamheden aan het aquaduct. Eind januari waren er ook al problemen, toen kwam er water omhoog. Een rijstrook is afgesloten en het verkeer kan alleen over de linkerbaan rijden. Bij het aquaduct staan al een tijd pompen. Die moeten voorkomen dat er meer water lekt.