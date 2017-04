Partijen praten over uitbreiding Philadelphia in Oppenhuizen

Stichting Philadelphia en inwoners van Oppenhuizen gaan praten over uitbreidingsplannen van de stichting in het dorp. Philadelphia wil de zorgboerderij aan de Oostweg uitbreiden, waar zwaar verstandelijk gehandicapten worden opgevangen. Twee buurtbewoners zijn daar op tegen. Ze zeggen dat ze regelmatig last hebben van krijsende cliënten van Philadelphia die door het lint gaan. Ze wonen er vlakbij. Beide partijen ontmoetten elkaar maandag bij de Raad van State. Ze proberen er nu eerst samen uit te komen.