Spoorovergang Heerenveense Rotstergaastweg wordt aangepakt

De spoorovergang in de Rotstergaastweg in Heerenveen wordt veiliger gemaakt. De overgang wordt intensief gebruikt en fietsers moeten twee keer de drukke weg oversteken. Mede omdat er vanaf eind 2017 meer treinen zullen rijden tussen Leeuwarden en Zwolle, pakken de gemeente en ProRail de overgang aan. Die wordt uitgebreid om ruimte te maken voor een fietspad, zodat fietsers niet langer twee keer de weg over hoeven te steken. Er komt bovendien meer ruimte voor vrachtwagens om de bocht naar de Industrieweg te maken. De werkzaamheden zijn in mei.