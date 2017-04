Garantie op volledig zorgaanbod op Ameland

De KwadrantGroep en thuiszorg Het Friese Land werken samen om ook in de toekomst een volledig zorgaanbod op Ameland te kunnen garanderen. De FrieslandZorgverzekeraar heeft toegezegd de plannen van beide organisaties te steunen die de plannen de komende maanden verder uitwerken. Het zorgaanbod bestaat in ieder geval uit een voorziening voor intensieve, zware zorg, een woonzorg-vorm waarbij ouderen zelfstandig wonen en er 24 uur per dag zorg beschikbaar is en daarnaast thuiszorg.