Programma Into the Grave is rond

Met de Amerikaanse thrashmetalband Flotsam and Jetsam en Pro-Pain is het programma van Into the Grave compleet. De Amerikaanse metal/hardcoreband Pro-Pain vervangt de Nederlandse deathmetalband Hail Of Bullets die onlangs aankondigde te stoppen en dus niet meer op het festival komt.

Het metalfestival Into the Grave is 11 en 12 augustus op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. Dit jaar is ook weer een camping bij het festival in het Rengerspark.