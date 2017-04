Vandaal gepakt in Surhuisterveen vanwege vernielingen

De politie in Surhuisterveen heeft twee mannen aangehouden vanwege een vechtpartij en vandalisme. Bij de politie kwamen meldingen binnen van vernielingen in het centrum van het dorp. Toen de politie aankwam, betrapten ze een 23-jarige Surhuisterveenster. De man werd aangehouden.

Uit onderzoek bleek dat er in een horecagelegenheid in de buurt ook werd gevochten. Met behulp van getuigen is maandagochtend ook een 21-jarige man uit Surhuisterveen aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.