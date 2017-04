Groenmedewerkers van Caparis in dienst van gemeente

35 Groenmedewerkers van sociaal werkbedrijf Caparis zijn vanaf maandag aan het werk bij de gemeente Weststellingwerf. Ook Ooststellingwerf, Achtkarspelen en Leeuwarden hebben de groenmedewerkers van Caparis in dienst genomen. De vier andere gemeenten die deelnemen in Caparis zijn zo ver nog niet, maar de verwachting is wel dat die in de loop van dit jaar volgen. De medewerkers in dienst van Weststellingwerf verhuizen over een jaar naar de gemeentewerf, waar wordt gebouwd aan een nieuw onderkomen.