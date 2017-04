Wakker Dier bezorgd over slacht biologische melkkoeien

In de rouwadvertentie in de kranten 'herdenkt' Wakker Dier zes koeien. In een van de rouwteksten staat bijvoorbeeld: 'Met verdriet hebben we kennis genomen van de slacht van Rikkie 65'.

Foppe Nijboer is biologisch boer in Boelenslaan en voorzitter van de FBBF, de vereniging van biologische boeren in Fryslân. "Het is heel wrang, als biologische boeren vragen we geen derogatie aan, we hebben part noch deel aan dit probleem, maar draaien er wel voor op. We hebben dit ook voorgelegd aan de Tweede Kamer, maar die honoreren ons niet, want dan moeten andere boeren meer worden gekort." Zelf zegt Nijboer dat het bij hem nog wel meevalt, maar hij weet van collega's dat die 30 koeien kwijt moeten, terwijl ze land genoeg hebben.

Op 12 april volgt nog een kort geding van de biologische boeren over de kwestie.