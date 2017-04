MCL gebruikt geen oplosbare stents meer bij hartpatiënten

Ziekenhuis MCL in Leeuwarden gebruikt geen oplosbare stents meer. Uit onderzoek blijkt dat hartpatiënten met zo'n stent drie keer zoveel kans hebben op een bloedstol. De kans op een bloedstol is bij de oplosbare stent drie procent, in plaats van een procent bij de stent van metaal.

Een stent is een buisje dat de dichtgeslibde kransslagader weer openmaakt en openhoudt. Door een bloedstol kan de stent ineens dicht gaan zitten, waardoor een hartinfarct kan ontstaan.