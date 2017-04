Reisorganisatie TUI schrapt alle vluchten van Groningen Airport Eelde naar Antalya in Turkije. Reden hiervoor is dat er minder boekingen zijn vanwege de politieke onrust in dat land. Het gaat om twee vluchten per week en de maatregel duurt tot minstens 21 juli.

Reizigers die al hebben geboekt, krijgen een alternatief aangeboden. TUI schrapt ook de vluchten vanuit Rotterdam en Eindhoven. Alleen vanuit Amsterdam wordt gevlogen naar Turkije.