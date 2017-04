Oud-burgemeester John te Loo uit Leeuwarden is overleden. PvdA'er Te Loo begon zijn lange carrière als burgemeester in 1958 in Gasselte. Hij was toen dertig jaar en de jongste burgemeester van het land. Daarna volgden Borger, Winschoten en Schiedam. In 1983 werd Te Loo burgemeester in Leeuwarden. Dat is hij tien jaar geweest. Daarna was hij nog jaren waarnemer, onder andere in Harlingen.

John te Loo is 88 jaar geworden.