Friese musea laten hun 'goud' zien in landelijke museumweek

In Keramiekmuseum Princessehof kunnen bezoekers boetseren, in Jelsum kunnen ze een fietstocht doen met uitleg over de geschiedenis van Dekemastate en omgeving of bij Museum Heerenveen kan kunst worden gemaakt met wasknijpers en in museum Hert fan Fryslân in Grou staat de stoomfluit van de Halbertsmafabrieken centraal. Die fluit bepaalde honderd jaar lang het ritme in Grou, als begin van de werkdag, de pauze en de sluiting van de fabriek.