Verkeer op de A7 tussen Drachten en Heerenveen moet rekening houden met vertraging. Bij de afrit Beetsterzwaag is een ongeluk gebeurd. Een auto is daarbij over de kop gevlogen en in de middenberm beland. Er staat daardoor zes kilometer file. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is.