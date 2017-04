SP-Kamerlid geschokt door situatie bij Trajectum

Trajectum is een zorginstelling met elf locaties in het noorden en oosten van het land en bedoeld voor patiënten met ernstige gedragsproblemen of met psychiatrische klachten. In Fryslân heeft de zorginstelling locaties in Appelscha, Oosterstreek en Ravenswoud.

De inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) doet op dit moment onderzoek naar Trajectum. "We zullen zeker de uitkomsten van het IGZ onderzoek nauwlettend in de gaten houden", zo zegt Marijnissen. "Het is onacceptabel dat cliënten om andere dan in de protocollen als benoemde noodzakelijke redenen in een separeercel worden gezet."