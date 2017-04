Reddingsvest speciaal voor vissers uitgedeeld in Lauwersoog

Een nieuwe ontwikkeling reddingsvest moet er voor zorgen dat het werk van vissers op zee veiliger wordt. Het vest is ontwikkeld door de Nederlandse Vissersbond en er zijn ondertussen al meer dan 400 van uitgereikt. Nummer 400 en 401 werden dit weekend in Lauwersoog overgedragen aan de bemanning van de Westdongeradiel 18. Het nieuwe type is zo gemaakt dat het niet in de weg zit bij het werk en makkelijk schoongemaakt kan worden. Het is ook voorzien van technische snufjes, zodat een visser die in het donker bij ruig weer overboord slaat, makkelij