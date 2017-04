"Natuurorganisaties en toerisme moeten meer samenwerken"

Natuurorganisatie en toerismeondernemers in het Waddengebied moeten meer oog hebben voor elkaars belangen. Ze moeten niet de strijd met elkaar aangaan. Dat zegt Jasper Heslinga van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet promotieonderzoek naar hoe om te gaan met toeristen in het Waddengebied. Volgens hem is het allerbelangrijkste om natuur en toerisme dichter bijelkaar te brengen.