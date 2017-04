Krimpdorp Lioessens krijgt toch nieuwe woningen

Eind 2018 zal er aan De Kamp in Lioessens worden begonnen met de bouw van twee nieuwe woningen. Lioessens ligt boven Dokkum in een krimpregio en daarom is het opvallend dat woningcoöperatie Thús Wonen aan het huizenbouwproject meedoet. Die deelname komt voor een groot deel door het lobbywerk van de projectgroep It Nije Doarp Moarre-Ljussens. Sinds 2014 zijn ze bezig met de strijd tegen krimp. De bouw van de nieuwe huizen voelt voor hun aan als een grote overwinning. Volgens Tettie Stiemsma van de werkgroep voelt het als het winnen van de loter