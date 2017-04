VV Heerenveen verliest met 4-1 van Hollandia

VV Heerenveen heeft zondag de uitwedstrijd tegen Hollandia met 4-1 verloren. Voor de Friezen was het de tweede ruime nederlaag op rij. Vorige week werd er met 5-0 verloren van De Meern. Heerenveen kwam bij Hollandia al na twee minuten op achtsterstand en in de twaalfde minuut verdubbelde de ploeg uit Hoorn dat naar 2-0. Voor rust werd ook nog de 3-0 gemaakt, in de 26e minuut. Na rust leek VV Heerenveen het spel weer op orde te hebben met een doelpunt van Ivar Span in de 50e minuut: 3-1. Toch wist Hollandia ook nog de 4-1 op het bord te zetten.