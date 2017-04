Bewoners van De Splitting in Drachten hebben schoon genoeg van de hondenpoep die wordt achtergelaten in de straat. "Wij zijn het schijtzat", zo schrijven ze uit protest op een spandoek Ook hebben ze zo'n honderd rode zakjes op een stokje in het gras voor hun huizen gestoken. De bewoners willen met deze actie de hondenbezitters er op wijzen de hondenpoep op te ruimen.