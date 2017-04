Terschelling beleeft succesvolle tiende editie Fjoertoer

Er was onder andere een 14 meter hoge Brandaris gebouwd op het duin bij Midsland aan Zee. Om het 10-jarig bestaan extra feestelijk te maken, waren er dit weekend diverse activiteiten. Zo konden mensen meedoen aan percussieworkshops en was er film, theater, muziek en een afterparty.

Ideaal weer

Voorzitter Albert Wiegman van de organisatie is zeer tevreden over het verloop van de nachtelijke wandeltocht. "Het was de tiende Fjoertoer en dus een extra feestelijke editie. En dat was te merken onderweg, er was heel veel sfeer en de deelnemers hebben enorm genoten." Ook met het weer was hij blij. "Voor de deelnemers waren het ideale omstandigheden. Er was vrijwel geen wind en de mensen konden op het strand bovendien genieten van een prachtige zonsondergang."

De Fjoertoer geldt als opener van het toeristenseizoen op Terschelling. "Het was een perfecte start van het nieuwe seizoen”, aldus Wiegman. "Het laat zien wat je met z’n allen op een relatief klein eiland kunt bereiken." Wie er deze keer niet bij kon zijn, kan het volgend jaar weer proberen. De Fjoertoer wordt dan gehouden op zaterdag 7 april.