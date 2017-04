FIDEO: Het Leeuwarder DNA van maratonschaatsster Ankie Ytsma

Het DNA van Leeuwarden is een kunstwerk van iedereen die iets met Leeuwarden heeft. Kunstenaars Hein de Graaf en Joop Zwart bedachte het community art project en vroegen zich af: hoe vertel je het verhaal van een hele stad? Door elk verhaal in een klein reageerbuisje te vangen, en van al die duizenden buisjes een kunstwerk te maken in 2018. Finster op Fryslân laat filmpjes zien van een aantal van die verhalen.

In deze aflevering Ankie Ytsma, maratonschaatsster. Meer verhalen? Kijk op finsteropfryslan.frl