Streppel: "Donderen? Dat gaan we dinsdag tegen Sparta doen"

En het begon allemaal zo goed in Almelo. SC Heerenveen stond al snel met 1-0 voor door een penalty, maar in een zucht stonden ze ook weer met 2-1 achter. "We staan centraal achterin te vaak niet goed. Dan staan we te dicht bij elkaar en worden er onnodige overtredingen gemaakt".

De vrije trappen die dat opleverde, gingen er bij Almelo fantastisch in. Volgens Streppel is het probleem dat er nog te vaak dezelfde fouten worden gemaakt. Dat proces van verbetering verloopt te traag.

Rode kaart St. Juste

De tweede gele kaart voor St. Juste betekende dat SC Heerenveen met tien man verder moest. "Dat was geen handige overtreding en dan moet je met tien man verder op kunstgras, dat maakt het extra lastig". Toen vlak voor rust ook nog de 4-1 viel, was er voor Heerenveen weinig meer te behalen. In de tweede helft was het zaak om de schade niet groter te laten worden.

Kan SC Heerenveen nog wel goed voetballen?

Bij de winterstop stond SC Heerenveen nog op de vierde plaats, maar daarna lukte het niet om de punten te pakken. Toch vindt trainer Streppel dat zijn ploeg nog steeds goed kan voetballen: "De wedstrijd tegen Feyenoord hebben we dat laten zien en ook de start tegen Heracles was prima. Het gaat erom dat we als team veel te makkelijk doelpunten incasseren, dat moet beter". Dat zullen ze komende dinsdag in de thuiswedstrijd tegen Sparta moeten laten zien.