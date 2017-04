"Bonifatius is niet vermoord, maar gesneuveld bij Dokkum"

Bonifatius is niet vermoord, maar is omgekomen in een veldslag. Dat is de conclusie van nieuw historisch onderzoek naar de dood van de missionaris. In het boek 'Moord en Doodslag' van de historici Anne Doedens en Marijke van de Vrught staan in totaal 16 moorden beschreven die van grote betekenis zijn geweest. Zondag waren ze in het radioprogramma OVT.

Volgens de schrijvers is Bonifatius om het leven gekomen toen hij met soldaten op weg was naar Dokkum. De inwoners voelden zich bedreigd en stuurden gewapende mannen op hem af.