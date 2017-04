In de binnenstad van Almelo is zatedag een café vernield. Voetbalsupporters van Heracles werden voor de wedstrijd achterna gezeten door supporters van SC Heerenveen en vluchtten een café in. Daar liep het uit de hand, zo meldt RTV Oost op basis fan berichten van Twentsche Courant Tubantia. Er zijn stoelen door de zaak gesmeten en er sneuvelde een raam..

Onduidelijk is nog welke supporters verantwoordelijk zijn voor de schade. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.