SWZ-Boso raakt achterop na 3-2 verlies tegen MSC

In de hoofdklasse A hebben de voetballers van Sneek Wit Zwart de wedstrijd tegen MSC zaterdagavond met 3-2 verloren. Dat betekent dat de kans op een periodetitel en een hoge klassering heel klein geworden is. De eerste kansen van de wedstrijd waren voor de Snekers, maar het was MSC dat op voorsprong kwam. Age Hains Boersma scoorde de gelijkmaker, maar voor rust kwamen ze weer op achterstand.

In de tweede helft werd het in de 64 minuut 3-1. SWZ maakte een kwartier voor tijd nog wel de 3-2, maar verder kwamen ze niet meer.