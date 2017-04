SC Heerenveen met 4-1 het schip ingegaan bij Heracles

SC Heerenveen is zaterdagavond het schip ingegaan bij Heracles. Met maar liefst 4-1 werd er van de ploeg uit Almelo verloren. Voornamelijk de eerste helft verliep dramatisch. Heerenveen wist in de 5de minuut wel de openingstreffer te maken. Pelle van Amersfoort werd in het 16 meter-gebied onderuitgehaald en dus ging de bal op de stip. De penalty werd trefzeker ingeschoten door Reza Ghoochannejhad. Lang konden de Heerenveners echter niet van de voorsprong genieten, want vier minuten later maakte Reuven Niemeijer de gelijkmaker: 1-1.