LDODK teleurstellend uitgeschakeld in de play-offs

LDODK is zaterdagavond teleurstellend uitgeschakeld in de play-offs van de korfbal league. Met 34-29 werd de halve finale verloren van TOP uit Sassenheim. Sterspeler Erwin Zwart van LDODK probeerde met acht doelpunten zijn teamgenoten wel naar de overwinning te slepen, maar slaagde daar niet in. In de beginfase van de wedstrijd lagen de Gorredijkers op voorsprong en tot de 34e minuut ging het gelijk op met de ploeg uit Sassenheim, maar bij de 15-15 kwam het keerpunt. TOP liep steeds verder uit en gaf die voorsprong niet meer uit handen.