Gestolen Mercedes van A7 gehaald, inzittenden opgepakt

De politie heeft vrijdagavond een gestolen Mercedes van de A7 bij Drachten gehaald en de twee inzittenden gearresteerd. In de auto zaten een 51-jarige man zonder vaste woonplaats en een 35-jarige vrouw uit Hurdegaryp. De man zei dat het zijn auto was, maar afgelopen week had de ware eigenaar uit Urk aangifte gedaan van diefstal. Volgens de politie heeft de vrouw meteen en verklaring afgelegd en is ze vrijgelaten vanwege privé-omstandigheden. De man zit nog vast voor verhoor.