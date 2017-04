Fryslân is koploper met elektrisch varen en fietsen

Fryslân is koploper in de wereld van het elektrische varen en fietsen en daar moet veel meer de nadruk op worden gelegd in binnen- en buitenland. Dat vindt de Provincie. Friese ondernemers zouden vaker op internationale beurzen moeten staan met hun elektrische producten, maar ook in de eigen provincie moet het meer worden gepromoot. In het kader van deze visie is er dit weekeinde open huis bij de elektrische botenbouwers van Heeg. Zo willen de botenbouwers aan de Friezen tonen wat de nieuwste ontwikkelingen zijn.