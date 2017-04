Harkemase Boys verliest met 2-1 bij Rijnsburgse Boys

Harkemase Boys heeft zaterdag met 2-1 verloren in de uitwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. Al in de 4e minuut werd het 1-0 voor Harkemase Boys door een goal van Klaas Schotanus, maar hierna ging het mis. In de 25ste minuut kwam de gelijkmaker voor Rijnsburgse Boys: 1-1. Met die stand gingen beide ploegen ook de rust in.

Na rust ging het niet veel beter met Harkemase Boys en zo kwamen de Rijnsburgers in de 66ste minuut op 2-1 voorsprong. Harkemase Boys kreeg in de slotfase nog enkele kansen, maar wist de gelijkmaker niet meer te maken.