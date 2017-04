Judoka Ausma wint brons bij Grand Prix in Georgië

Judoka Natascha Ausma uit Lippenhuizen heeft zaterdag brons gepakt bij de Grand Prix van Tblisi in Georgië. Ze deed dat in de klasse tot 70 kilogram. Het is de eerste Grand Prix-medaille uit de carrière van 20-jarige judoka. Ausma won de strijd om het brons van Anna Bernholm uit Zweden.

Het is tot nu toe een succesvol jaar voor Ausma. Begin maart won ze goud bij het European Open in Praag en in februari brons bij het European Open in Sofia.