Ludieke Vrijstaat De Stellingen opgericht in Appelscha

In Appelscha is zaterdagmiddag Vrijstaat De Stellingen opgericht. De vrijstaat is een knipoog naar de Vrije Natie der Stellingwerven, die 500 jaar geleden werd opgericht. De oprichting is gevierd met een theatervoorstelling over drie stellingen, omdat het gebied vroeger werd bestuurd door drie stellingen. De dorpen in Ooststellingwerf mogen zelf weten hoe ze het 500-jarig bestaan willen vieren en dat levert een verscheidenheid aan festiviteiten op. De gemeente had een kleine ton aan subsidie klaar liggen voor die festiviteiten.