Man belandt met scootmobiel in het water

Een man is zaterdagmiddag in Sneek gewond geraakt nadat hij aan de Fuutlaan met zijn scootmobiel te water raakte. Omstanders waarschuwden de hulpdiensten. De brandweer van Sneek en Heeg, een ambulance en ook de politie kwamen naar de plek van het ongeluk. Omstanders hadden de man inmiddels al uit het water gehaald. Hij is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de scootmobiel uit het water gehaald.