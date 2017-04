Verticale video is 1 april-grap, maar wel met een boodschap

Het nieuwsbericht zorgde voor veel reacties op social media. De meeste mensen hadden al gauw door dat het om een grap ging, maar lang niet iedereen. In het televisieprogramma Pauw was kort aandacht voor dit 'revolutionaire' idee uit Friesland. En ook een Duits mediabedrijf schreef erover op Twitter.

De televisies in Friesland zijn dan nog niet massaal een kwartslag gedraaid, maar de grap heeft wel een boodschap, vertelt eindredacteur online Douwe Boersma. "Wij krijgen iedere dag foto's en filmpjes aangeleverd van kijkers, luisteraars en internetbezoekers. Zoals een ingezonden eigen moment voor Hea! Daar zijn we uiteraard erg blij mee, maar hier zitten best vaak filmpjes en foto's tussen die verticaal zijn. Dat maakt het lastig om ze te gebruiken op tv en internet. En dat is jammer." Boersma roept dan ook op om de mobiele telefoon horizontaal te houden. "Dan zijn de beelden veel beter te zien op tv en de tablet."

"Die Friezen zijn soms echt gek, Stappen met opzet over op VVS!”, is een reactie op Facebook. VVS is een bekend begrip in de mediawereld. Het staat voor ‘Vertical Video Syndrome’. “Met deze grap hopen we VVS in Friesland te bestrijden,” grapt Douwe Boersma.

Voor mensen die het nog niet helemaal begrijpen: op YouTube staat een hilarisch filmpje over VVS.