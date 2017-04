VIDEO: SC Heerenveen neemt spelers in de maling

De selectie van SC Heerenveen is flink in de maling genomen als 1 april-grap. De club zette samen met medewerkers van politie Heerenveen in scene dat de selectie van de voetbalclub verdacht werd van het gebruiken van verboden middelen. Onder andere Lucas Bijker en Henk Veerman werden door de politie ondervraagd. Even leek de 1 april-grap te mislukken toen Stefano Marzo de verborgen camera ontdekte. Maar de politie speelde slim in op deze ontdekking. Na een uur maakte de sportclub bekend dat het om een 1 april-grap ging.