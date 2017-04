"Geen enkele brandweerkazerne sluit de deuren"

Geen enkele brandwachtkazerne sluit de deuren. Mogelijk komen er zelfs kazernes bij. Dat is de conclusie uit het nieuwe dekkingsplan voor de Friese brandweer, opgesteld door de Veiligheidsregio Friesland. Zo zou er mogelijk een kazerne moeten komen in Oudega Smallingerland, omdat De Alde Feanen een risicogebied is, waar de brandweer niet in een kwartier bij alle huizen kan komen.