Hoogleraren willen strafzaak Murkje de Vries overnieuw doen

In 2008 werd Murkje de Vries doodgeschoten in haar woonplaats Kootstertille door Ids Idsardi. Hij werd daarvoor veroordeeld tot 24 jaar cel. Zijn advocaat heeft altijd gezegd dat er geen sprake was van opzet, omdat Idsardi onder invloed was van alcohol en antidepressiva. Maar de rechters gingen daar niet in mee. En ook in hoger beroep werd dit afgewezen.