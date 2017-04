Ron van den Hout nieuwe bisschop bisdom Groningen-Leeuwarden

De 52-jarige Van den Hout is sinds 2012 vicaris-generaal in Den Bosch. Het bisdom heeft er lang over gedaan om een opvolger voor De Korte te vinden. Na lang touwtrekken kwam Van den Hout als compromisnaam naar voren.

Van den Hout is geboren in Tilburg en heeft gestudeerd aan het Sint-Janscentrum in Den Bosch. Hij werd in 1993 tot priester gewijd. Later studeerde hij in Rome en schreef een proefschrift over het bijbelboek Zacharia aan de Universiteit van Nijmegen.

Van den Hout staat bekend als een harde werker. Zo geeft hij naast zijn baan als vicaris-generaal ook college aan drie priesterseminaries. Mensen die hem goed kennen, beschrijven hem als intelligent, maar discreet en als iemand die het liefst op de achtergrond functioneert.

De nieuwe bisschop moet leiding geven aan 29 parochies met 81 kerken en ruim 100.000 katholieken. Er zijn in het bisdom Groningen-Friesland 23 priesters en 20 pastoors.