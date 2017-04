Veiligheidsregio presenteert nieuw dekkingsplan brandweer

De Veiligheidsregio Fryslân presenteert zaterdagochtend het nieuwe dekkingsplan voor de Friese brandweer. Het plan is gemaakt in opdracht van alle Friese burgemeesters. In het plan met de naam 'Samen Paraat' is met een regionale bril gekeken hoe de brandweerzorg in onze provincie zo veilig en goed mogelijk uitgevoerd kan worden.