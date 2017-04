Auto rolt van oprit af het water in

Een man uit De Knipe keek vrijdagavond raar op toen hij buiten kwam en zijn auto niet meer op de oprit aantrof. Die was namelijk van de oprit af de weg op gerold en aan de andere kant in het water beland. Voorbijgangers belden het alarmnummer, maar al snel werd duidelijk dat het niet om een ongeluk ging. De eigenaar stond al een tijdje te wachten op het bergingsbedrijf. Die kwam even later en heeft de auto uit het water getakeld.