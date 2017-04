VIDEO: Gorredijk: korfbal, korfbal en nog eens korfbal

Femke Faber, Friso Boode en voorzitter Gouke de Vries van LDODK keken in Fryslân Hjoed vooruit op de wedstrijd zaterdag tegen TOP uit Sassenheim. Volgens Boode is de voorbereiding voor de play-offs niet heel anders dan bij een normale wedstrijd. "Je probeert in de voorbereiding gewoon hetzelfde te doen als dat je altijd doet."

Voor Femke Faber ligt dat anders, want het is voor haar de eerste keer. "Er ligt bij mij wel meer druk op. Ik heb vooral last van die druk voor de wedstrijd. Dan heb ik lichte kriebeltjes in mijn buik, maar toch vooral zin om te knallen."