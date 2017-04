Martijn Barto: "Drie belangrijke punten richting play-offs"

Martijn Barto was niet blij dat hij op de bank moest beginnen in de wedstrijd van SC Cambuur tegen FC Emmen. De moeizame wedstrijd werd echter door zijn invalbeurt met 1-0 gewonnen. Barto was dan ook tevreen dat hij het verschil kon maken: "Ik ben er zeker niet blij mee om op de bank te beginnen, maar de trainer maakt keuzes. Gelukkig schiet ik de 1-0 binnen en hebben we drie belangrijke punten richting de play-offs."