IJsspeedway: Reitsma buiten top tien, Tuinstra uitgeschakeld

Eerste keer

Jimmy Tuinstra is 16 jaar en deed voor het eerst mee. Zijn vader Johnny was jarenland de beste ijsspeedwayer van Nederland. Tuinstra junior ging in de eerste race goed van start maar in de tweede ronde ging hij onderuit. In de tweede heat werd hij derde en was hij direct uitgeschakeld. "Hier doe je het allemaal voor. En dan dit. Dit is zo balen. Ik ben eerst een half uur de stad ingegaan met oordopjes in. Ik moest het echt even van me afzetten."

Teleurstelling

Reitsma knokte zich door het toernooi heen, maar in de vijfde race werd hij derde en was daarmee uitgeschakeld. "Ik had op een finaleplaats gehoopt, dus dit is wel een flinke teleurstelling. Gelukkig mag ik morgen weer." Reitsma is 46 jaar en begon pas op zijn 40e met ijsspeedway. Hij rijdt nu op de motor van Tjitte Bootsma, de oud-speedwayer die in 2012 overleed.

Wildcard

De Roelof Thijs Bokaal is vernoemd naar de beste ijsspeedway-coureur die Nederland heeft gehad. Hij werd in 1984 vijfde op het WK. De sport is vooral populair in Rusland. Daar kunnen de coureurs het hele jaar door racen op natuurijs. Zaterdag en zondag zijn er ook nog wedstrijden in Thialf. Dan worden er WK-wedstrijden gehouden. Daar doet Simon Reitsma ook aan mee. Hij heeft een wildcard gekregen.

Er waren vrijdag zo'n achtduizend toeschouwers in Thialf. Normaal zijn de wedstrijden altijd in Assen, maar omdat de ijsbaan daar gesloten is, is het ijsspeedway nu drie jaar lang in Heerenveen.