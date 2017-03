Barto trapt Cambuur naar 1-0 overwinning tegen Emmen

Sportclub Cambuur heeft vrijdagavond geen fout gemaakt in de strijd om de play-offs in de Jupiler League. De Leeuwarders wonnen in een sfeervol Cambuurstadion met 1-0 van concurrent Emmen. Cambuur begon sterk en kreeg ook een aantal kansen via Van de Streek en Hoefdraad, maar de bal wilde in de eerste helft niet binnen. In de tweede helft had Cambuur weer het beste van het spel en werd de wedstrijd opengebroken door een goal van Martijn Barto in de 74e minuut na slecht uitverdedigen van Emmen.