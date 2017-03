Zorgdirecteurr Jan Veenstra van Hof en Hiem krijgt lintje

Directeur Jan Veenstra van zorggroep Hof en Hiem in Sint Nicolaasga heeft vrijdagavond een koninklijke onderscheiding gekregen uit handen van burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren. Jan Veenstra werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg het lintje op het 25-jarig jubileumfeest van de zorggroep. Hij was sinds 1990 tot begin deze maand directeur-bestuurder bij Hof en Hiem. Verder heeft hij nog jaren veel vrijwilligerswerk gedaan voor ouderen en gehandicapten in Roemenië en Sri Lanka.