SC Heerenveen wil niet verder met Sibon en Gartenmann

Gerald Sibon moet weg bij Sportclub Heerenveen. Sibon (42) is op dit moment assistent-trainer van coach Jurgen Streppel en neemt aan het eind van het seizoen afscheid. Eerder was Sibon trainer van de jeugd bij SC Heerenveen. Technisch manager Gerry Hamstra: "We gaan de staf rond het eerste en tweede anders indelen. Daarvoor is voor Sibon geen rol weggelegd."